Лінія, яка раніше не дозволяла західним країнам передавати Києву зброю, постійно зсувається, так що поставки Західної авіації є лише питанням часу, кажуть дипломати.

Українська влада слідом за поставками бойових танків вимагає поставки і західних винищувачів, і може їх отримати, розраховуючи в цьому питанні на підтримку країн Балтії.

"Наступним кроком стануть винищувачі", - цитує видання Politico дипломата з однієї з країн північної Європи, після того як Німеччина заявила про постачання Україні танків Leopard, а США оголосили про відправку в Україну 31 танка Abrams.

За словами співрозмовників Politico, це питання є ще більш спірним, ніж обговорення поставок західних танків в Україну, через побоювання ескалації конфлікту в Україні. Проте, ймовірність отримання західної авіації існує. Бесіди з більш ніж півдюжиною західних військових чиновників і дипломатів підтверджують, що внутрішні дебати про постачання Україні реактивних винищувачів вже ведуться, ініційовані українськими офіційними особами за підтримки країн Балтії.

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За словами одного з дипломатів, з яким спілкувалися журналісти, Вашингтон повідомив Києву, що поставка літаків "на даний момент неможлива". Як зазначив співрозмовник Politico:

"Це червона лінія, але минулого літа червоною лінією були комплекти HIMARS, і ця лінія зрушилася. Потім були бойові танки - і знову вона зрушила"

Інший дипломат, представник однієї з європейських держав, підкреслив, що швидкість поставок західної зброї в Україну збільшується, додавши, що обговорення передачі Києву винищувачів може відбутися зовсім скоро:

"Винищувачі сьогодні абсолютно немислимі. Але ми можемо обговорити це через два-три тижні"

Тему поставок західних винищувачів в Україну підняв міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, який заявив у парламенті, що уряд Нідерландів хотів би поставити винищувачі F-16, якщо їх запросить Київ.

"Ми відкриті, у нас немає табу", - сказав він.

Європейські союзники України передбачають, що конфлікт з РФ може тривати ще три-п'ять років або довше, і є побоювання, що Захід близький до межі того, що може бути надано, не викликаючи різкої реакції Москви.

"Багато країн на заході вважають, що якби ми поставили Україні всю техніку, яку вони просили у нас на першому етапі війни, то була б сильна російська реакція, в тому числі ядерна. Можна назвати це процесом звикання [Путіна]", - сказав дипломат.

Зараз стратегія являє собою повільну, але неухильно зростаючу тенденцію підтримки Заходу, від протитанкових Javelin і переносних систем ППО, таких як "Стінгери", до HIMARS, а останнім часом - ракет "земля-повітря" Patriot, танків і бронетехніки.

Таким чином, поставка літаків є "лише питанням часу", передбачив той же дипломат.

Поставки бойових танків Україні

25 січня стало відомо, що США вирішили передати Україні 31 танк Abrams. Таким чином, США приєдналися до Німеччини, уряд якої офіційно погодило передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволило реекспорт цих машин іншим країнам.

Також існує ймовірність, що Україна отримає від Франції танки Leclerc власного виробництва. Крім того, Швеція висловила готовність поділитися своїми танками Stridsvagn 122.