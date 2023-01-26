За даними видання, дискусія з цього питання вже стартувала.

Дискусія серед союзників про передачу Україні винищувачів вже почалася. Очікується, що дебати будуть ще більш складні, ніж навколо танків.

За інформацією видання Politico, питання активно лобіюють представники України та балтійських держав. Відзначається, що винищувачі "були б природним наступним кроком" після танків. При цьому на даний момент в США говорять, що про винищувачі "не може бути мови".

"Це червона лінія. Але ж минулого літа "червоною лінією" були HIMARS, але врешті-решт це зрушилося. Потім це були танки – і це зрушилося", – йдеться в повідомленні.

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Водночас співрозмовники видання вказали, що зараз передача Україні винищувачів – щось неможливе, але враховуючи швидкість прийняття рішень, то ситуація може кардинально змінитися.

Вважається, що авіація стане головною темою на наступному засіданні в формат "Рамштайн" в лютому.

Літаки для України - що відомо

Влада Словаччини заявила, що готова обговорювати поставки винищувачів МіГ-29 в Україну. За словами глави словацкго Міноборони Ярослава Нада літаки знаходяться на одній з баз країни, і "зараз ми готові обговорити передачу Україні цих літаків".

При цьому спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що вже відомо, який тип літаків отримає Україна, і які терміни підготовки особового складу.

У свою чергу компанія-виробник винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки європейським країнам, які віддадуть свої Україні.

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