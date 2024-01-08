Його зводять у Гомельській області Білорусі.

Міністерство оборони Білорусі зводить нове військове містечко за 40 кілометрів від українського кордону. Будівництво ведеться у Гомельській області.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, зводити це містечко мали почати в 2023 році, а завершити – у 2027. Проте першу чергу мають здати вже навесні – у березні 2024-го. Будівництво обʼєкта може бути повʼязано із оголошенням білоруського диктатора Олександра Лукашенка про створення "Південного оперативного командування" у Збройних силах, яке він зробив навесні 2022 року.

Містечко зводять на території, де раніше були дитячі табори. Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що там, найімовірніше, розмістять гарнізон, який займатиметься прикриттям державного кордону.

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"Але якщо політичне обʼєднання Білорусі та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу", – зауважив експерт. При цьому він "не здивується", якщо уздовж українського кордону зʼявиться не один подібний обʼєкт.

Водночас військовий полку Калиновського, колишній білоруський офіцер на умовах анонімності зазначив, що містечко, яке зводять у Гомельській області може бути передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі – для захоплення Чернігова.

Що відбувається в Білорусі: це варто знати

Наприкінці грудня 2023 року білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про завершення поставок російської ядерної зброї на територію країни. За його словами, це сталося ще в жовтні.

Видання WSJ пише, що Лукашенко може блефувати. Зазначається, що американські чиновники не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо цих поставок.

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