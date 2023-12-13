За інформацією джерела, військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі п'ятьох занедбаних дитячих таборів.

У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна – клуб лазертагу. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі п'ятьох занедбаних дитячих таборів ("Чайка", "Вогник", "Галактика", "Ливарник" та "Лісова галявина"). Об'єкт буде розташований в урочищі біля села Нова Буда Гомельського району, неподалік кордону з Україною.

Дослідники визначили, що в районі колишнього дитячого табору "Галактика" розташований клуб активного відпочинку "Корсар". Тут можна зіграти у лазертаг, пейнтбол і т.д.

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У листопаді ігровий клуб повідомив про зміну ігрового майданчика. Нібито відбувається "повне перезавантаження". Причини вони не розголошують.

"Зміна майданчика щодо ігор клубом "Корсар" може бути пов'язана з будівництвом військового містечка. Відповідно наша інформація про місце будівництва отримала ще одне підтвердження", – пише "Гаюн".

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Наразі вздовж українського кордону від Волинської до Чернігівської областей розташовано близько 1800 військових Білорусі.

"Для того, щоб легітимізувати присутність ЗС РБ у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенком щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність ЗС РБ у прикордонних районах з Україною", - повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами генерала, там є озброєні броньованою технікою батальйони та артилерійські підрозділи. Однак, більша частина військ перебуває у глибині Білорусі.

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