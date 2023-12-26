За словами білоруського диктатора, "все на своїх місцях у хорошому стані".

Поставки російської ядерної зброї до Білорусі завершені. Про це в ході саміту Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) у російському Санкт-Петербурзі заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко, повідомляється на сайті президента республіки.

Так, відповідаючи на питання про те, чи доставлено до Білорусі всю російську ядерну зброю, що планувалася, Лукашенко відповів ствердно.

"Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилося постачання. Ще у вересні, по-моєму, або у жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані", – сказав білоруський диктатор.

Він також прокоментував перспективи врегулювання "конфлікту" в Україні і зазначив, що "цього року є шанс просунутися у цьому питанні".

"Думаю, що найбільший шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах", - наголосив Лукашенко.

Відповідаючи на уточнююче питання, про які рішення йдеться, військові чи політичні, лідер Білорусі підкреслив, що "зараз уже і до політиків дійшло".

"Військові піддавлюють. Як я завжди казав, військові бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний вже. Ви, напевно, на прес-конференції Зеленського зауважили, що він починає розуміти", - резюмував Лукашенко.

Білорусь і війна РФ проти України - останні новини

Росія наростила військову присутність у Білорусі, стверджують американські аналітики. За їхніми словами, за підтримки Кремля Мінськ розгорнув декілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Білорусі будують військове містечко біля кордону з Україною. Воно буде побудоване на базі п'ятьох занедбаних дитячих таборів.

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