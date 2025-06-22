Також у Мінську заявили, що санкції, які введені проти Білорусі, є незаконними.

Білорусь разом зі Сполученими Штатами Америки обговорюють повну нормалізацію відносин. Про це сказав постпред Білорусі в ООН Валентин Рибаков, який був учасником зустрічі самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом, цитує "БелТА".

Він наголосив, що повна нормалізація має на меті поновлення роботи посольств обох країн, обмін візитами та інші речі. Крім того, для Мінська пріоритетом залишається питання санкцій.

"Ми постійно це наголошуємо - санкції, які є абсолютно незаконними. Санкції односторонні, прийняті порушуючи всі норми міжнародного права. Це питання обговорюється і ми намагаємося знайти якісь розв'язки, якісь рішення", - додав Рибаков.

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Політик додав, що Білий дім розуміє "місце та роль" Білорусі у регіональній ситуації, а також знає про "політичну вагу та досвід" Лукашенка. За його словами, така зустріч білоруського диктатора з представниками США є не першою. Рибаков додав, що Лукашенко обговорював з Келлогом Близький Схід, Росію, Україну та Білорусь.

"Досвід, яким ділиться президент Білорусі з американцями щодо конфлікту з урахуванням його особистого залучення, його чудового знання керівників держав, про які йдеться, все це високо цінується адміністрацією", - сказав він.

Відносини між США та Білоруссю

Відомо, що у 2022 році США призупинили роботу свого посольства в Білорусі через те, що країна підтримує російське вторгнення в Україну. Як пишуть ЗМІ, після повернення президента США Дональда Трампа в Білий дім Вашингтон розглядав можливості виведення Білорусі зі сфери російського впливу та приєднання до орбіти Америки.

Вже 21 червня стало відомо, що Кіт Келлог приїхав у Білорусь і зустрівся з Лукашенком. Після цього з'явилися новини про те, що із в'язниці було звільнено білоруського опозиціонера Сергія Тихановського, який перебував у неволі 5 років.

Також разом з ним звільнили 14 людей, серед яких 21-річний Кирило Балахонов, 69-річна білоруска Галина Краснянська, журналіст Радіо Свобода Ігор Карней та інші.

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