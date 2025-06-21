Він перебував у неволі 5 років.

У Білорусі було звільнено понад 10 політв'язнів, серед яких Сергій Тихановський. Про це повідомила його дружина Світлана Тихановська, яка після затримання чоловіка стала лідером білоруської опозиції.

"На волі", - підписала Тихановська відео.

За інформацією білоруського видання "Наша Ніва", це стало можливим після того, як спецпосланець США Кіт Келлог відвідав Мінськ. Сергій Тихановський покинув Білорусь. Загалом було звільнено 14 людей.

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"Сергій на волі. Поруч зі мною і дітьми. Сталося те, про що наша сім'я мріяла ці 5 років і заради чого ми всі працювали, з моменту його затримання. Звільнення Сергія - це крок до звільнення всіх політв'язнів і всієї Білорусі. Дякуємо всім за колосальну підтримку", - наголосила Світлана у своєму Telegram-каналі.

Також журналісти повідомили, що серед звільнених 21-річний Кирило Балахонов, якого засудили до 3,5 років за участь у закритому чаті з п'яти учасників, що в Білорусі було визнано екстремістським формуванням.

Крім того, звільнили 69-річну білоруску Галину Краснянську, яка має і громадянство Швеції.

Як повідомила білоруська служба "Радіо Свобода", серед звільнених також колишня доцентка Мінського державного лінгвістичного університету Наталія Дуліна та журналіст Радіо Свобода Ігор Карней.

Що відомо про Сергія Тихановського

Сергій Тихановський планував балотуватися у президенти Білорусі, проте 29 травня 2020 року його заарештували, звинувачуючи у грубому порушенні громадського порядку та втручанні у роботу виборчих комісій. Загалом його було засуджено до 18 років колонії "за організацію масових заворушень та розпалювання ворожнечі".

Після цього боротися за посаду президента Білорусі почала його дружина Світлана Тихановська.

Вже після фальсифікації результатів виборів на користь диктатора Олександра Лукашенка у Білорусі почалися масштабні протести.

Переговори Лукашенка і Келлога - що відомо

Нагадаємо, 21 червня спецпредставник США Кіт Келлог приїхав до Білорусі та зустрівся із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

За інформацією білоруських ЗМІ, на порядку денному переговорів були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика і білорусько-американські відносини.

Під час перемовин Лукашенко зазначив, що Келлог "наробив дуже багато галасу у світі своїм приїздом", на що той посміявся, однак пізніше заявив:

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалувати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими і справедливими".

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