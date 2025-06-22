За словами колишнього політв'язня, він ніколи не був проросійським політиком.

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський, якого звільнили з в'язниці, заявив, що підтримує президента України Володимира Зеленського та його народ. На цьому він наголосив під час своєї пресконференції після звільнення.

"Я повністю підтримую Україну. Президент Зеленський... Я його безмежно і неподільно підтримую", - запевнив Тихановський.

За словами опозиціонера, український президент впродовж повномасштабного вторгнення Росії проходить настільки "важкі" моменти, які не випадали жодному іншому сучасному лідеру у світі.

Відео дня

Як цитує Тихановського видання "Наша Ніва", він заявив, що ніколи не був проросійським політиком.

"У мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог - режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде", - наголосив опозиціонер.

Сергій Тихановський - що відомо

Як писав УНІАН, 21 червня у Білорусі звільнили з в'язниці опозиціонера Сергія Тихановського, який перебував у неволі 5 років. За інформацією медіа, це стало можливим після того, як спецпосланець США Кіт Келлог відвідав Мінськ.

Відомо, що Тихановський планував балотуватися у президенти Білорусі, однак 29 травня 2020 року його було заарештовано за наказом самопроголошеного лідера країни Олександра Лукашенка. Тоді його звинуватили у грубому порушенні громадського порядку та втручанні у роботу виборчих комісій. Чоловіка засудили до 18 років колонії "за організацію масових заворушень та розпалювання ворожнечі".

Після затримання Тихановського за посаду президента Білорусі почала боротися його дружина Світлана Тихановська.

Також у 2020 році після фальсифікації результатів виборів на користь Лукашенка у Білорусі почалися масові протести, внаслідок чого було затримано багато людей.

Водночас відомо, що Сергія Тихановського було внесено до бази "Миротворець" за те, що він відвідав тимчасово окупований Крим, порушуючи українське законодавство у 2017 році.

Вже після звільнення під час пресконференції він прокоментував свою поїздку до Криму та заявив, що не був тоді політиком, а їхав туди як паломник.

Вас також можуть зацікавити новини: