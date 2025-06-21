Білоруські ЗМІ зазначають, що сторони обговорювали ситуацію у світі та білорусько-американські відносини.

Спецпредставник США Кіт Келлог приїхав до Білорусі та зустрівся із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство Белта в суботу.

"На порядку денному переговорів Лукашенка і Келлога були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика і білорусько-американські відносини", - повідомляє Белта.

На відео зустрічі, опублікованому БелТА, видно, як Лукашенко обіймає Келлога.

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"Хто його не знає? Він найбільш медійна людина в наші дні", - заявив лідер Білорусі.

Згодом уже під час переговорів Лукашенко зазначив, що Келлог "наробив дуже багато галасу у світі своїм приїздом", на що Келлог посміявся.

Зі свого боку Келлог подякував за гостинність і зустріч.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалувати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими і справедливими", - сказав він.

У відповідь на це Лукашенко заявив Келлогу, що він буде в цілковитій безпеці на території Білорусі "і за цей час не станеться жодної ескалації не тільки в Білорусі, а й навколо нас".

Візит Келлога до Білорусі - новини

Раніше цього тижня джерела Reuters повідомили про план Келлога відвідати Білорусь і зустрітися з Лукашенком. Зазначалося, що посланець США розглядає зустріч як крок, який може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Однак колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко висловив сумнів, що Лукашенко може стати посередником у мирних переговорах України та РФ. За його словами, на це не погодиться ні Київ, ні Москва.

А радник ОП Михайло Подоляк вважає, що це може бути спробою знайти новий підхід до Кремля в прагненні США закінчити війну в Україні,

Келлог - найбільш високопоставлений чиновник США, який відвідав Білорусь за останні роки.

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