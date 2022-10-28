Найбільшу кількість боєприпасів було вивезено на територію РФ у квітні 2022 року.

З березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії режимом Олександра Лукашенка було преедано залізницею 65 089 тонн або 1940 вагонів боєприпасів.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Найбільшу кількість боєприпасів було вивезено на територію РФ у квітні 2022 року – 22 534 тонн(689 вагонів) за місяць. Тоді російські збройні сили вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенків, Річиці, Хойників і Калинковичів. Далі спостерігався невеликий спад, проте з липня темпи вивезення боєприпасів знову пішли вгору.

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Зазначається, що боєприпаси для вивезення в РФ завантажували на таких станціях:

Новобілицька (312 тонн);

Хойники (103 тонни);

Річиця (1078 тонн);

Добруш (21 549 тонн);

Єльск (56 тонн);

Козенки (1236 тонн);

Калинковичі (235 тонн);

Василевичі (192 тонни);

Центроліт (13 323 тонн);

Ліда (421 тонна);

Барановичі-Поліські (608 тонн);

Лунинець (1573 тонн);

Колодищі (54 тонни);

Бобер (1459 тонн);

Заслоново (20 тонн);

Лісова (7 тонн);

Бронна гора (15 601 тонн);

Брест-Східний (21 тонна);

Осиповичі-1 (7 241 тонна).

У моніторинговій групі також зазначили, що режим Лукашенка передає РФ не тільки боєприпаси, а й танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів було передано мінімум 94 танки Т-72А і 36-44 "Уралів".

Переміщення боєприпасів і техніки в Білорусі

З лютого по серпень 2022 року залізницею з Росії до Білорусі було ввезено 37 267 "врахованих" тонн або 1390 вагонів боєприпасів.

Раніше "Беларускі Гаюн" писав, що з 15 по 22 жовтня 2022 року Білорусь відвела переважну частину військової техніки від прикордонних районів і повернула її в місця постійної дислокації. Зазначається, що в основному перекидали гусеничну техніку.

Водночас у ДПСУ заявили, що Росія і Білорусь проводять заходи для нагнітання ситуації на кордоні з Україною. Спікер ДПСУ Андрій Демченко додав, що Україна добре розуміє, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну.

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