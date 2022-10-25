Майже вся техніка була повернута до місць постійної дислокації.

З 15 по 22 жовтня 2022 року Білорусь відвела переважну частину військової техніки від прикордонних районів та повернула її до місць постійної дислокації.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За даними групи, основні сили були виведені з Бресту, Зябровки, Єльська, Лельчиць, Іваново, Століна, Лунинця та Вітебська. Зафіксовано переміщення військових ешелонів таких підрозділів:

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6-ї окремої гвардійської механізованої бригади (6 ОМБр ЗС РБ) з полігону "Брестський" та з Зябровки у місце постійної дислокації у Гродно.

11-ї окремої гвардійської механізованої бригади (11 ОМБр ЗС РБ) з Єльська та Лельчиць у постійне місце дислокації у Слонім.

5-ї окремої бригади спеціального призначення (5 ОбрСпН ЗС РБ) з Іваново до Борисова та з Лунинця до Заслонового.

103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади (103 ОВДБр ЗС РБ) з Вітебська до Зябровки.

Здебільшого перекидали гусеничну техніку.

"Фактично, на сьогоднішній день моніторингова група бачить, що справді більша частина техніки ЗС РБ із прикордонних районів повернулася назад до місць постійної дислокації. Окрім 103 ОВДБр ЗС РБ, яка прибула до Зябровки. Інші сили перекинуті магістральними дорогами", – наголосили в повідомленні.

Перекидання техніки в Білорусі: що відомо

На початку жовтня до Білорусі прибули 64 платформи під передачу військової техніки РФ. Вони булипризначені для навантаження та вивезення до РФ розконсервованої колісної та гусеничної військової техніки.

Водночас журналісти проаналізували супутникові знімки з білоруського аеродрому Зябровка й дійшли висновку, що туди прибувають російські війська та нова техніка. На супутникових знімках від 16 жовтня було видно, що на аеродромі зросла кількість військових вантажівок, та розширилася територія військового містечка.