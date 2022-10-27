Найбільше боєприпасів було ввезено до Білорусі у лютому 2022 року.

З лютого по серпень 2022 року залізницею з Росії до Білорусі було ввезено 37 267 "врахованих" тонн або 1390 вагонів боєприпасів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Спільнота залізничників Білорусі".

Зазначається, що найбільше боєприпасів було ввезено до Білорусі у лютому 2022 року. Росія відправила залізницею 26 769 тонн боєприпасів (951 вагон).

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У березні 2022 року Росія відправила 8089 тонн запасів (359 вагонів). У червні було ввезено 618 тонн (22 вагони), у липні – 1708 тонн (52 вагони), а в серпні – 83 тонни боєприпасів (6 вагонів).

Основними станціями призначення (розвантаження) боєприпасів на Білоруській залізниці стали такі пункти:

станція Речиця;

станція Хойники;

станція Новобілицька;

станція Добруш;

станція Єльск;

станція Козенки;

станція Центроліт;

станція Ліда;

станція Барановичі-Центральні;

станція Барановичі-Поліські;

станція Лунинець;

станція Заслонове;

станція Озерище;

станція Осиповичі-1;

станція Придвинська;

станція Брест-Східний.

Переміщення озброєння на території Білорусі

З початку повномасштабної війни Росії проти України територія Білорусі використовується як плацдарм для нанесення ударів по Україні. Крім того, саме з Білорусі російські війська вторглися в північні регіони нашої країни.

27 жовтня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі. Водночас зараз формування наступального угруповання з території сусідньої республіки не відстежується, але загрози для України є і будуть.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила про те, що з 15 по 22 жовтня 2022 року Білорусь відвела переважну частину військової техніки від прикордонних районів і повернула її в місця постійної дислокації. За даними групи, основні сили були виведені з Бреста, Зябровки, Єльська, Лельчиць, Іваново, Століна, Лунінця і Вітебська.