З лютого по серпень 2022 року залізницею з Росії до Білорусі було ввезено 37 267 "врахованих" тонн або 1390 вагонів боєприпасів.
Про це повідомляє Telegram-канал "Спільнота залізничників Білорусі".
Зазначається, що найбільше боєприпасів було ввезено до Білорусі у лютому 2022 року. Росія відправила залізницею 26 769 тонн боєприпасів (951 вагон).
У березні 2022 року Росія відправила 8089 тонн запасів (359 вагонів). У червні було ввезено 618 тонн (22 вагони), у липні – 1708 тонн (52 вагони), а в серпні – 83 тонни боєприпасів (6 вагонів).
Основними станціями призначення (розвантаження) боєприпасів на Білоруській залізниці стали такі пункти:
- станція Речиця;
- станція Хойники;
- станція Новобілицька;
- станція Добруш;
- станція Єльск;
- станція Козенки;
- станція Центроліт;
- станція Ліда;
- станція Барановичі-Центральні;
- станція Барановичі-Поліські;
- станція Лунинець;
- станція Заслонове;
- станція Озерище;
- станція Осиповичі-1;
- станція Придвинська;
- станція Брест-Східний.
Переміщення озброєння на території Білорусі
З початку повномасштабної війни Росії проти України територія Білорусі використовується як плацдарм для нанесення ударів по Україні. Крім того, саме з Білорусі російські війська вторглися в північні регіони нашої країни.
27 жовтня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі. Водночас зараз формування наступального угруповання з території сусідньої республіки не відстежується, але загрози для України є і будуть.
Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила про те, що з 15 по 22 жовтня 2022 року Білорусь відвела переважну частину військової техніки від прикордонних районів і повернула її в місця постійної дислокації. За даними групи, основні сили були виведені з Бреста, Зябровки, Єльська, Лельчиць, Іваново, Століна, Лунінця і Вітебська.