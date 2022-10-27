За півроку Росія відправила до Білорусі понад 37 тисяч тонн боєприпасів залізницею / фото t.me/modmilby

З лютого по серпень 2022 року залізницею з Росії до Білорусі було ввезено 37 267 "врахованих" тонн або 1390 вагонів боєприпасів

Про це повідомляє Telegram-канал "Спільнота залізничників Білорусі".  

Зазначається, що найбільше боєприпасів було ввезено до Білорусі у лютому 2022 року. Росія відправила залізницею 26 769 тонн боєприпасів (951 вагон). 

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У березні 2022 року Росія відправила 8089 тонн запасів (359 вагонів). У червні було ввезено 618 тонн (22 вагони), у липні – 1708 тонн (52 вагони), а в серпні – 83 тонни боєприпасів (6 вагонів).

Основними станціями призначення (розвантаження) боєприпасів на Білоруській залізниці стали такі пункти: 

  • станція Речиця;
  • станція Хойники;
  • станція Новобілицька;
  • станція Добруш;
  • станція Єльск;
  • станція Козенки;
  • станція Центроліт;
  • станція Ліда;
  • станція Барановичі-Центральні;
  • станція Барановичі-Поліські;
  • станція Лунинець;
  • станція Заслонове;
  • станція Озерище;
  • станція Осиповичі-1;
  • станція Придвинська;
  • станція Брест-Східний.

Переміщення озброєння на території Білорусі

З початку повномасштабної війни Росії проти України територія Білорусі використовується як плацдарм для нанесення ударів по Україні. Крім того, саме з Білорусі російські війська вторглися в північні регіони нашої країни. 

27 жовтня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни стягують свої сили на військові аеродроми Білорусі. Водночас зараз формування наступального угруповання з території сусідньої республіки не відстежується, але загрози для України є і будуть.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила про те, що з 15 по 22 жовтня 2022 року Білорусь відвела переважну частину військової техніки від прикордонних районів і повернула її в місця постійної дислокації. За даними групи, основні сили були виведені з Бреста, Зябровки, Єльська, Лельчиць, Іваново, Століна, Лунінця і Вітебська. 