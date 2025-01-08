Білорусь анонсувала проведення військових зборів неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня, повідомило Міноборони Білорусі.
Військові навчання стартують 8 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. У Міноборони називають це "навчальним збором з військовозобов'язаними територіальних військ".
Військові збори передбачають:
- прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;
- відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;
- підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.
Загроза з території Білорусі
Як відомо, від початку повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що для його країни нібито існує загроза вторгнення.
На початку грудня на території колишнього 41-го авіаційного полігону, що неподалік українського кордону, відбулися випробування нової зенітної керованої ракети для комплексу "Бук-МБ2".
За даними проєкту "Беларускі Гаюн", у період з 23 грудня до 5 січня Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні.