Білорусь проведе військові збори біля кордону з Україною / t.me/modmilby

Білорусь анонсувала проведення військових зборів неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня, повідомило Міноборони Білорусі.

Військові навчання стартують 8 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. У Міноборони називають це "навчальним збором з військовозобов'язаними територіальних військ".

Військові збори передбачають:

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  • прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;
  • відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;
  • підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.
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Загроза з території Білорусі

Як відомо, від початку повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що для його країни нібито існує загроза вторгнення.

На початку грудня на території колишнього 41-го авіаційного полігону, що неподалік українського кордону, відбулися випробування нової зенітної керованої ракети для комплексу "Бук-МБ2".

За даними проєкту "Беларускі Гаюн", у період з 23 грудня до 5 січня Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні.

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