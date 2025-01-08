У Міноборони РБ називають це "навчальним збором з військовозобов'язаними територіальних військ".

Білорусь анонсувала проведення військових зборів неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня, повідомило Міноборони Білорусі.

Військові навчання стартують 8 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету. У Міноборони називають це "навчальним збором з військовозобов'язаними територіальних військ".

Військові збори передбачають:

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прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;

відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;

підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.

Загроза з території Білорусі

Як відомо, від початку повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що для його країни нібито існує загроза вторгнення.

На початку грудня на території колишнього 41-го авіаційного полігону, що неподалік українського кордону, відбулися випробування нової зенітної керованої ракети для комплексу "Бук-МБ2".

За даними проєкту "Беларускі Гаюн", у період з 23 грудня до 5 січня Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні.

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