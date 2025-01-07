Білоруський диктатор зробив низку заяв про Україну та Володимира Зеленського.

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко знову звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він втягує Білорусь у війну.

"Цей маленький острівець [Білорусь] (не такий уже й маленький, як я вважаю, але острівець) - мирний. І ви знаєте, їм же тисне. Там тисне. Ось треба і нас втягнути в цю війнушку. Чому Володя Зеленський себе так поводить? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. Чого він вякає, чого йому не вистачає?", - заявив Лукашенко в храмі св. Миколая Чудотворця, передає Reformation.

Крім того, так званий президент Білорусі заявив, що "така диктатура, як у Білорусі, буде кращою, ніж така демократія, як в Україні".

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Водночас Лукашенко наголосив, що якщо Білорусь усе ж таки буде втягнута у війну, то вона може не витримати, як держава. Через це він і підходить до таких питань із "терпінням і наполегливістю".

"Час усе відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Нам треба витримати це. У жодному разі не можна шарахатися", - додав він.

Інші заяви Лукашенка

Раніше УНІАН повідомляв, що Лукашенко нібито не вибачався перед Володимиром Зеленським за те, що війна Росії проти України почалася, зокрема, і з білоруської території. "Вибачатися нам нема за що. Насамперед тому, що Україна, як ми пам'ятаємо, першою запровадила санкції проти Білорусі, побігши навіть попереду Америки і всього Заходу", - сказала прессекретарка Лукашенка.

Крім того, Лукашенко нещодавно заявляв про те, що в Білорусь надійде близько 10 одиниць ракетного комплексу "Ліщина".

"Поки десяток, а потім подивимося", - сказав він.

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