Підрозділи Сухопутних військ перекинули в чотири райони.

У період з 23 грудня до 5 січня Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні.

До такого висновку прийшла команда моніторингового OSINT-проєкту Беларускі Гаюн. Як повідомляється в їхньому Telegram-каналі, протягом цього часу було зафіксовано перекидання військових сил та прибуття російського військово-транспортного літака Іл-76:

"Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Республики Білорусь були перекинуті в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони".

Загроза з території Білорусі

Як відомо, від початку повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що для його країни нібито існує загроза вторгнення.

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На початку грудня на території колишнього 41-го авіаційного полігону, що неподалік українського кордону, відбулися випробування нової зенітної керованої ракети для комплексу "Бук-МБ2".

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