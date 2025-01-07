У період з 23 грудня до 5 січня Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні.
До такого висновку прийшла команда моніторингового OSINT-проєкту Беларускі Гаюн. Як повідомляється в їхньому Telegram-каналі, протягом цього часу було зафіксовано перекидання військових сил та прибуття російського військово-транспортного літака Іл-76:
"Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Республики Білорусь були перекинуті в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони".
Загроза з території Білорусі
Як відомо, від початку повномасштабної війни самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що для його країни нібито існує загроза вторгнення.
На початку грудня на території колишнього 41-го авіаційного полігону, що неподалік українського кордону, відбулися випробування нової зенітної керованої ракети для комплексу "Бук-МБ2".