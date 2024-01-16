У Білорусі для учнів 10-11 класів запровадили новий предмет - "Військовий переклад". Затверджений Міністерством освіти документ опубліковано на порталі правової інформації Білорусі.
Вказується, що навчальна програма факультативних занять повинна сформувати в учнів професійні навички та вміння військового перекладача, а також допомогти їм набути знання по структурі Збройних сил Сполучених Штатів Америки і Великобританії.
За підсумками навчання школярі повинні будуть знати військову термінологію і абревіатури, класифікацію військово-топографічних карт, а також загальні відомості про американську і британську армії і їх озброєння.
Також їх навчать читати зміст бойових документів і передавати їх суть, перекладати з англійської на російську військові і військово-технічні тексти, здійснювати двосторонній переклад бесіди або допиту військовополоненого, а також визначати за знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил США і Великої Британії, їх приналежність до звань і категорій.
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Також Міноборони Білорусі заявило, що їхні військовослужбовці пройдуть навчання на території Російської Федерації.