Консульський округ, окрім Ростовської та Волгоградської областей РФ, включатиме Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Білорусь планує відкрити генеральне консульство у російському Ростові-на-Дону. Консульський округ генконсульства включатиме, окрім Ростовської та Волгоградської областей, окуповані Росією Крим, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Про це йдеться у розпорядженні уряду РФ.

У документі також рекомендується уряду Ростовської області виділити службові та житлові приміщення в оренду чи на купівлю або надати ділянку землі для будівництва будівлі генерального консульства.

"Рекомендувати уряду Ростовської області виділити у м. Ростові-на-Дону для Генерального консульства Республіки Білорусь службові та житлові приміщення на умовах оренди або придбання Республікою Білорусь у власність, здійснити при необхідності відведення земельних ділянок під їх будівництво відповідно до законодавства Російської Федерації, а також вирішити інші організаційні питання, пов'язані з розміщенням зазначеного Генерального консульства", - йдеться у розпорядженні за підписом прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

Додамо, що у Ростові-на-Дону вже функціонує відділення посольства Білорусі.

Відносини РФ і Білорусі - останні новини

Росія продовжує вкладатися в модернізацію військової інфраструктури Білорусі. Так, напередодні у Москві за підсумками засідання "Ради міністрів Союзної держави" було підписано постанову, що затверджує програму модернізації тилових об'єктів регіонального угруповання військ на 2023-2027 роки, включно з Білоруссю.

Також УНІАН повідомляв, що "вагнерівці" масово повертаються з Білорусі до РФ. У таборі залишилися лише найдосвідченіші найманці, - ті, які будуть займатися військовою підготовкою на білоруських полігонах і вирушать в Африку та Сирію.

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