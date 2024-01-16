Головні особливості доктрини прокоментував міністр оборони Віктор Хренін.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розкрив особливості оновленої військової доктрини держави: стверджує, що Білорусь всім народам "подруга", але тепер вона чітко говорить, хто їй ворог, і готова відповідати на загрози тактичною ядерною зброєю.

За словами Хреніна, відповідний документ був представлений на останній Раді безпеки. Його заяву журналістам транслював канал Лукашенка "Пул першого".

"Можна сказати, що це новий документ. Але найголовніше, що в ньому зберігається спадкоємність. У ній полягає дух нашої доктрини - це миролюбний характер нашого народу. Ми чітко підкреслюємо і говоримо, що Республіка Білорусь жоден народ не розглядає, як свого ворога, незважаючи на дії їхніх урядів", - заявив Хренін.

Серед основного нововведення доктрини він виділив: "Доктрина стала адресною. Ми чітко називаємо джерела військових загроз нашій країні", - сказав він.

Також у контексті відповідей на виклики воєнній безпеці Білорусі чиновник додав, що засобом реагування в доктрині розглядається застосування розміщеної на території Білорусі тактичної ядерної зброї.

Росія розміщує в Білорусі свою ядерку

Наприкінці березня 2023 року лідер РФ Володимир Путін анонсував, що Москва і Мінськ домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруських територіях. Йшлося про ОТРК "Іскандер".

Пізніше ці дані підтвердив польський президент Анджей Дуда, відзначаючи, що Польща фіксує відповідне переміщення.

У січні 2024 року The Wall Street Journal заявив, що Федерація американських вчених проаналізувала дані американської розвідки й дійшла висновку, що Авіабаза "Ліда" є найбільш вірогідним об'єктом "ядерного обміну" з Росією. Йдеться про об'єкт, розташований біля кордонів НАТО, в 40 км від території Литви.

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