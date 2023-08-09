Білоруські спецслужби намагаються сформувати шпигунську мережу в Литві.

Білоруські спецслужби намагаються вербувати громадян Литви, щоб вони фіксували пересування литовської армії та інформували про це білорусів. Як розповів начальник литовської прикордонної служби Рустамас Любаевас, це відбувається під час поїздок литовців до Білорусі.

Він зазначив, що навесні минулого року Білорусь запровадила безвізовий режим для громадян Литви, Польщі та Латвії. Протягом першого півріччя цього року близько 230 тисяч громадян Литви скористалися цією можливістю і відвідали Білорусь. Але там декого з них намагалися завербувати білоруські спецслужби.

"У нас є інформація, що вербують громадян Литви, громадян Білорусі, які їдуть до Литви, просять зробити певні фото, зафіксувати пересування військових частин, сфотографувати певні об'єкти", - сказав Любаевас.

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Управління державної охорони Литви також попереджає про цю небезпеку. Там зазначають, що білоруські спецслужби на кордоні перевіряють комп’ютери, телефони та акаунти в соцмережах, після чого шантажем і психологічним тиском спонукають мандрівників до співпраці.

Ситуація на кордонах Білорусі – останні новини

Білорусь створює проблеми не тільки Литві, а й іншим сусідам з ЄС. Так, раніше у Латвії звинуватили Білорусь в тому, що та допомогає нелегальним мігрантам незаконно перетнути кордон. Наприклад, прикордонники Каплавського прикордонного загону помітили, як четверо людей пролізли через паркан, щоб перетнути кордон. При цьому білоруські силовики допомогали нелегалам подолати паркан, а потім заклали дірку в ньому, щоб запобігти поверненню нелегалів назад.

Польща стикається з тією ж проблемою. Сьогодні Варшава вирішила направити до свого кордону з Білоруссю 2 тисячі військовослужбовців, щоб протидіяти спробам незаконного перетину кордону. У понеділок прикордонна служба запросила додаткових 1000 солдатів для зміцнення кордонів, але за підсумком було ухвалено рішення збільшити цю кількість.

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