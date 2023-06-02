Білоруський агент обходив прикордонну територію на Рівненщині, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України затримала шпигуна білоруського Комітету державної безпеки, який жив у Рівненській області й збирав дані про переміщення військової техніки Збройних сил України.

Як повідомляє СБУ у соціальній мережі Facebook, викрито ще одного ворожого агента унаслідок контрдиверсійних заходів на півночі України. "Інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині", - йдеться у повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.

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"Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали посіпаку ворога за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до Білорусі.

"Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані. Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомляв УНІАН, у травні армія Білорусі перейшла до навчань, під час яких відпрацьовуватимуть завдання ракетних ударів російськими оперативно-тактичними комплексами "Іскандер-М". Варто зазначити, що росіяни вже не раз били по українській території "Іскандерами".

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