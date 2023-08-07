Вони показали знімки пошкодженого паркану.

У Латвії заявили, що білоруси допомогли нелегальним мігрантам незаконно потрапити на територію країни.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби Латвії. Інцидент стався в неділю, 6 серпня. Прикордонники Каплавського прикордонного загону помітили, що четверо людей пролізли через паркан, щоб перетнути кордон.

"Білоруська влада допомогла нелегалам подолати паркан, перерізавши дріт в окремій конструкції, а потім заклали дірку в паркані, щоб запобігти поверненню незаконно проникли в Латвію чоловіків в Білорусь", - заявили прикордонники.

Відео дня

Порушників кордону затримали і повернули "в країну виїзду відповідно до правових рамок, встановлених в результаті надзвичайної ситуації".

Напруга на кордонах з Білоруссю

Нагадаємо, влада Литви побудувала на кордоні з Білоруссю бар'єр протяжністю близько 550 кілометрів після міграційної кризи 2021 року.

Тоді фіксувався наплив нелегальних мігрантів, в основному з Іраку і Сирії, які намагалися потрапити в ряд країн Євросоюзу. Тоді Латвія разом з Литвою, Польщею та Естонією звинуватили Лукашенка у використанні нелегальних мігрантів.

На польському кордоні також з'явилося загородження довжиною 186,25 кілометрів. Крім того, зараз Варшава посилює кордон через міграційний тиск.

Вас також можуть зацікавити новини: