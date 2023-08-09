Польща направить до свого кордону з Білоруссю дві тисячі військовослужбовців - удвічі більше, ніж просила прикордонна служба.

Польща направить до свого кордону з Білоруссю 2000 військовослужбовців, що вдвічі більше, ніж просила прикордонна служба, для припинення незаконних перетинів і підтримки стабільності. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Мацея Васіка польським ЗМІ.

У понеділок Васік заявив, що прикордонна служба запросила додаткових 1000 солдатів для зміцнення кордонів, але за підсумком було прийнято рішення збільшити цю кількість.

"Це підкріплення буде складатися не з 1000, а з 2000 солдатів", — сказав Васік. - Це рішення було прийнято Комітетом безпеки, і міністром (оборони) Маріушем Блащаком".

Відео дня

Васік також заявив, що всі спроби мігрантів нелегально проникнути в Польщу зараз організовуються білоруською владою.

"Якби на тій стороні були справжні прикордонники, а не служби контрабанди, цих переходів взагалі не було б", - сказав він.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Прикордонні сили Польщі зазнають постійних нападів на кордоні з Білоруссю.

Ситуація ускладнилася після того, як у липні в Білорусь почали масово прибувати найманці "ПВК Вагнер". Пізніше президент Белрусі Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" нібито рвуться до Польщі і він втомився їх стримувати.

Також на початку місяця послідувала ще одна провоукація з боку Білорусі - два вертольоти залетіли в польський повітряний простір.

Також на початку тижня Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею.

У зв'язку з цим командувач прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до Міністерства національної оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до кордону з Білоруссю.

Вас також можуть зацікавити новини: