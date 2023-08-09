Польща направить до свого кордону з Білоруссю 2000 військовослужбовців, що вдвічі більше, ніж просила прикордонна служба, для припинення незаконних перетинів і підтримки стабільності. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Мацея Васіка польським ЗМІ.
У понеділок Васік заявив, що прикордонна служба запросила додаткових 1000 солдатів для зміцнення кордонів, але за підсумком було прийнято рішення збільшити цю кількість.
"Це підкріплення буде складатися не з 1000, а з 2000 солдатів", — сказав Васік. - Це рішення було прийнято Комітетом безпеки, і міністром (оборони) Маріушем Блащаком".
Васік також заявив, що всі спроби мігрантів нелегально проникнути в Польщу зараз організовуються білоруською владою.
"Якби на тій стороні були справжні прикордонники, а не служби контрабанди, цих переходів взагалі не було б", - сказав він.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні
Прикордонні сили Польщі зазнають постійних нападів на кордоні з Білоруссю.
Ситуація ускладнилася після того, як у липні в Білорусь почали масово прибувати найманці "ПВК Вагнер". Пізніше президент Белрусі Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" нібито рвуться до Польщі і він втомився їх стримувати.
Також на початку місяця послідувала ще одна провоукація з боку Білорусі - два вертольоти залетіли в польський повітряний простір.
Також на початку тижня Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею.
У зв'язку з цим командувач прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до Міністерства національної оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до кордону з Білоруссю.