У 2018-2021 роках діяла аналогічна програма так званої "Союзної держави".

29 листопада в Москві за підсумками засідання так званої "Ради Міністрів Союзної держави" підписали постанову, яка затверджує програму модернізації тилових об'єктів регіонального угруповання військ на 2023-2027 роки, включно з Білоруссю.

Повна назва програми звучить як "Модернізація об'єктів тилового забезпечення, що плануються до спільного використання в інтересах забезпечення регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь і Російської Федерації", повідомляє місцева моніторингова група "Білоруський Гаюн".

28 листопада стало відомо, що проект документа був схвалений Радміном РБ. Загалом про розробку Програми повідомлялося ще у жовтні 2022 року. Зміст програми поки не розкривалося. Повідомлялося, що фінансування її реалізації почнеться в 2024 році.

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У свою чергу, не повідомлялося про прийняття військової програми, про розробку якої заявляли раніше - "Вдосконалення об'єктів військової інфраструктури, планованих до спільного використання в інтересах забезпечення регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь і Російської Федерації" на 2023-2026 роки. У 2018-2021 роках діяла аналогічна програма так званої "Союзної держави". В ході її реалізації планувалося відремонтувати 44 об'єкти тилу (сховища, склади, під'їзні шляхи до сховищ та ін.), удосконалити інфраструктуру двох аеродромів.

"Згідно з даними з відкритих джерел, бюджет "Союзної держави" формується за рахунок вкладів учасників: Росія - 65%, Білорусь - 35% відповідно. Відповідно, фінансування "військових програм" відбувається переважно за рахунок Росії. Вже ні для кого не секрет, навіщо Росія вкладає гроші в підтримку військової інфраструктури РБ. Потім, щоб рано чи пізно її задіяти у своїх цілях - як це відбувається протягом двох останніх років", - зазначили спостерігачі.

Ситуація в Білорусі - деталі

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю та готовність зустрічати там ворога. Про це він сказав, відповідаючи на питання про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Військові навчання в Білорусі знову продовжили. Тепер маневри зі Збройними силами Російської Федерації триватимуть щонайменше до 19 листопада.

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