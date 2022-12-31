Рівень підтримки серед росіян становить більше ніж 70% населення.

В Росії протести неможливі, бо більшість росіян підтримують війну проти України.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю під час інформаційного телемарафону.

"Протести не можуть бути в Росії... Росіяни насправді підтримують цю війну. Так, трішки впав відсоток підтримки - до 70. Але це нічого не змінює. Підтримують, тому що вірять своїй пропаганді, вона тріщить по швах, але оцей перелом в мізках зводить з розуму", - сказав він.

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За словами Буданова, росіяни бачать навколо себе соціальні проблеми. Однак свідомість росіянина, зауважив він, дуже легко перекладає за них відповідальність на колективний захід та Україну. Тому вони й підтримують війну.

Підтримка війни в РФ

Як повідомляв УНІАН, у британській розвідці на початку грудня відзначали значне зменшення підтримки так званої "спеціальної військової операції" серед населення. Попри зусилля російської влади щодо забезпечення контролю над інформаційним середовищем, війна стає все відчутнішою для багатьох росіян.

Також про те, що в російському суспільстві меншає підтримка збройної агресії проти України, заявляла й заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, це пов'язано зі страхом смерті.

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