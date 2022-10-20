За її словами, це пов'язано зі страхом смерті.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в російському суспільстві меншає підтримка збройної агресії проти України.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Це, насамперед, пов’язане зі страхом мобілізації, страхом смерті тут, тому що вони бачать що відбувається", - зазначила Маляр.

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Втім, Маляр наголосила, що Україна не повинна плекати ілюзій і недооцінювати ворога, оскільки ворог – серйозний, і навряд негативні настрої в російському суспільстві зупинять агресора.

"Ми повинні йти до кінця і звільняти наші землі", - додала вона.

Мобілізація в РФ: деталі

21 вересня Путін підписав указ Про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягають тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Після звернення Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул, Тбілісі і Єреван.

Крім того, росіяни вийшли на акції протесту проти мобілізації, але їх затримували силовики. У відділеннях міліції затриманим вручали повістки.

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