Попри зусилля російської влади щодо забезпечення контролю над інформаційним середовищем, війна стає все відчутнішою для багатьох росіян.

У Росії фіксується значне зменшення підтримки так званої "спеціальної військової операції" серед населення.

Саме тому в майбутньому через відсутність значних успіхів російській владі буде все важче домагатися від росіян згоди на її продовження, йдеться у свіжому огляді розвідки Великобританії.

Британська розвідка посилається на опубліковані російським виданням "Медуза" результати закритих соцопитувань Федеральної служби охорони РФ, згідно з якими 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% підтримують продовження "конфлікту".

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У розвідці зазначили, що ці дані відповідають аналогічному незалежному опитуванню за жовтень, в якому 57% респондентів у РФ висловилися на користь переговорів. При цьому у квітні 2022 року близько 80% росіян стверджували, що підтримують війну в Україні.

"Попри зусилля російської влади щодо забезпечення повсюдного контролю над інформаційним середовищем, "конфлікт" стає все більш відчутним для багатьох росіян після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року", – пояснили у розвідці Британії.

"Оскільки Росія навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, Кремлю, ймовірно, буде дедалі важче підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населеннях", – підсумували в британській розвідці.

Репресії в РФ: що відомо

Наприкінці вересня режим Путіна посилив репресії через оголошення часткової мобілізації. Зокрема, посилено поліцейські заходи.

На дорогах в окремих регіонах виставлені поліцейські блокпости, йдуть обшуки у будинках місцевих жителів, також проводяться пошуки людей, які спілкуються з українцями.

Кремль посилив репресії щодо "інакодумців", а з 1 грудня в РФ набули чинності поправки до закону про "іноземних агентів", спрямовані проти критиків та опонентнів диктаторському режиму Володимира Путіна.

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