"Мама року" обурена, що син любить США і не поважає "героїв".

Росіянка Катерина Качева із Златоуста публічно назвала "г*вном" рідного сина за те, що він не підтримує війну та ненавидить окупантів.

Як повідомляє моніторинговий проект "OSINT Бджоли", гнівний коментар про рідного сина росіянка залишила в одній із заборонених соцмереж. За її словами, 16-річний син не поважає свого брата-окупанта та не сприймає родичів, які підтримують війну в Україні.

Жінка впевнена, що "чоловіка" із сина зробить армія, тому збирається туди його відправити.

Відео дня

"Я раніше теж боялася відправляти його в армію. Думала, що він там не зможе, але після сьогоднішнього інцидента я вирішила: якщо буде армія, я сама посприяю, щоб його туди відправили. Нехай йому там вставлять мізки на місце. Плачу, не можу. Образливо, але більше не можу його терпіти. Як я могла виносити таке г*вно. Адже ріс гарний пацан. Як???", - написала гнівно жінка.

Війна в Україні: що відбувається в РФ

У Росії масово оформлюють протоколи за "дискредитації" армії окупантів. Порушниками стають не лише відомі люди та лідери думок, а й пересічні росіяни.

Нещодавно в російському Барнаулі викладача філософії та історії оштрафували на 30 тисяч рублів за сумний смайлик під антивоєнним постом у соцмережах. Обґрунтували це рішення "дискредитацією російської армії".

Росіяни також залюбки "здають" власних родичів за антивоєнну позицію. Зокрема, чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Мовляв, "висловлює антиросійські настрої" і налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: