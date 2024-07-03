Більшість європейців не вірить, що Україна переможе на полі бою, - опитування

Втім, велика частина опитаних схильна вірити, що війна завершиться шляхом переговорів.

У той час як більшість українців вірить, що Київ переможе у війні з російськими військами, європейці налаштовані більш скептично.

Як повідомляє Politico, про це свідчать дані дослідження Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), опубліковане в середу – за кілька днів до саміту НАТО у Вашингтоні. Європейців із 14 країн ЄС запитали, яка у них думка щодо конфлікту в Україні.

Як з'ясувалося, європейці схильні вірити, що Україна не переможе Росію на полі бою - приблизно від третини до половини опитаних вважають, що війна завершиться врегулюванням шляхом переговорів, а 31% респондентів бачать перемогу Росії ймовірною. З опитаних країн ЄС лише в Естонії думка про перемогу України була переважаючою - 38%.

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Навпаки, більшість українців (58%) залишаються впевненими, що їхні війська можуть перемогти, і що вони можуть і надалі розраховувати на підтримку своїх міжнародних союзників. Лише 1% українців вірять, що Росія виграє війну, тоді як 30% бачать врегулювання шляхом переговорів як найбільш імовірний результат.

Лідери НАТО "навряд чи знайдуть внутрішню підтримку для розгортання військ" серед населення країн-членів. Результати на користь цього коливаються від 4 до 22% у різних країнах.

Щодо витрат на оборону, дані показали, що більшість країн проти збільшення своїх внесків, за винятком Польщі (де 53% підтримують збільшення витрат на оборону), Естонії (45%), Швеції (41%) і Німеччини (40%).

Проте більшість європейців все ще підтримує участь у війні іншими способами - наприклад, надаючи технічну допомогу та збільшуючи постачання зброї та боєприпасів.

Лише в Болгарії, Греції та Італії більшість населення — 63%, 54% та 53% відповідно - вважають збільшення поставок боєприпасів та зброї в Україну "поганою ідеєю".

Європейці також розділилися щодо переваг вступу України до ЄС. Країни, які найбільше підтримують це Португалія, Естонія, Швеція, Іспанія та Польща, а найбільш скептичні – Німеччина, Болгарія, Чехія та Франція.

Серед українців майже дві третини (64%) вважають, що членство в ЄС є таким же вирішальним, як і членство в НАТО, для майбутнього їхньої країни.

Вступ України в ЄС

Україна подала заявку на членство в блоку в лютому 2022 року, а в червні того ж року отримала статус кандидата в ЄС. Близько тижня тому, 25 червня, ЄС відкрив офіційні переговори про вступ як з Україною, так і з Молдовою.

Як писав УНІАН, Угорщина планує оскаржити передачу Україні надходжень від заморожених в Європейському Союзі російських активів. Як заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, "ЄС перетнув червону лінію", використавши 1,4 млрд євро надходжень на фінансування поставок зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".

Також ми розповідали, що нещодавно ЄС оштрафував Угорщину за порушення правил поводження з мігрантами та біженцями. Після цього прем'єр-міністр країни Віктор Орбан пообіцяв компенсувати ці збитки за рахунок установ, які допомагали Україні у її боротьбі проти російського агресора.

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