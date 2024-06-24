ЄС погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України.

Угорщина оскаржить передачу Україні надходжень від заморожених в Європейському Союзі російських активів. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто, повідомляє HVG.hu.

Він підтвердив, що ЄС погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України.

За словами Сійярто, "ЄС перетнув червону лінію", використавши 1,4 млрд євро надходжень на фінансування поставок зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".

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Як сказав дипломат, "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.

Сіярто сказав, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Євросоюзу.

Заморожені активи РФ у Євросоюзі - останні новини

ЄС знайшов лазівку, як обійти Угорщину в питанні грошей на зброю для України. За інформацією Financial Times, Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року.

Це також може розчистити шлях G7 для виплати Києву 50 млрд доларів.

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