Дозвіл США на удари по території Росії змінив війну, але цього недостатньо, - Defense News

Україна хоче розширення політики щодо атак на територію Росії.

Наприкінці травня США дозволилити Україні бити по території РФ американською зброєю. Втім, йшлося лише про територію регіону на північному сході. Це довгий час було яскраво-червоною лінією для США. Втім, Україна за кілька днів сказала, що цього недостатньо, пише Defense News.

"Чи цього достатньо? Ні", – сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції в Сінгапурі після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Намагаючись уникнути ескалації, адміністрація затримала постачання деякого озброєння, щоб пізніше змінити курс. Постійна зміна політики США часто залишає Київ незадоволеним.

Відео дня

Останнім найвизначнішим прикладом такої ситуації стали удари по території РФ. Обмежені повноваження, які Білий дім дав Україні для цих атак вже розширюються. І якщо так триватиме й надалі, кажуть аналітики, це може мати реальний вплив на боротьбу.

"Це може справді змінити війну", - сказав аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Через два тижні після коментарів Зеленського високопоставлений чиновник Пентагону, що політика може рухатися в цьому напрямку.

"Якщо ви озирнетеся на хід конфлікту, ви можете знайти низку сфер, де ми не хотіли щось робити, а потім ми це зробили. Тож ніколи не кажи ніколи", - сказав чиновник.

Інший підхід

У травні Росія почала новий наступ поблизу Харкова. На відміну від інших великих міст країни, Харків розташований поблизу російського кордону. Значною мірою через заборону ударів по РФ зброєю Заходу, окупанти могли вести вогонь зі свого боку кордону без значної відплати.

"Ви можете просто поглянути на карти... на яких показано, як росіяни скупчуються прямо за кордоном і використовують це, щоб завдати ударів по Україні", – сказав представник Пентагону.

Україна попросила дозвіл бити по Росії, на що Вашингтон погодився після підтримки європейських пантнерів. Україна тепер може стріляти американською зброєю по Росії, щоб захистити себе навколо Харкова. Втім, заборонено застосовувати далекобійну зброю, зокрема ATACMS.

За кілька тижнів офіційні особи США заговорили зміни на фронті. Коли Остін відвідав штаб-квартиру НАТО в червні, члени делегації США назвали настрій "піднесеним".

"Я бачу уповільнення просування росіян і стабілізацію цієї конкретної ділянки фронту", - сказав Остін.

Деякі аналітики скептично поставилися до цієї інформації. Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що на той час, коли політика США щодо ударів змінилася, Росія вже почала втрачати оберти.

"Наступ Росії вже досяг кульмінації до того, як зміна політики набула чинності", - сказав він.

Це не означає, що дозвіл на удари по Росії був марним. Російським військам довелося роззосередитись, щоб не стати легкою мішенню. Це ускладнить початок нових наступальних дій. Але це обмежена користь.

"Це не матиме значних змін у довгостроковій перспективі", - сказав Баррос.

"Право на самозахист"

Група чиновників у США та за кордоном наполягала на скасуванні обмежень, що залишилися. Серед цієї групи є генеральний секретар НАТО.

Незадовго до червневої зустрічі в Брюсселі Єнс Столтенберг зайшов у фойє штаб-квартири, щоб поговорити з журналістами. Стосовно ударів по Росії він зробив дві заяви: через те, що кордон і лінія фронту знаходяться дуже близько біля Харкова, Україні було б важко захищатися, якби вона не могла вести вогонь по Росії; і уникнення ескалації з боку партнерів не повинен лягати тягарем на Україну.

"Україна має право завдавати ударів по військових цілях на території Росії - це частина права на самооборону", - сказав він.

Члени Конгресу закликали адміністрацію Байдена послабити обмеження для України. До них приєдналося багато європейських партнерів.

"Росія організовує атаки зі своєї території, і ми накладаємо обмеження на Україну. Це нісенітниця", - заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашчюнас.

Але виходячи з кількох останніх заяв американських чиновників, незрозуміло, що це за обмеження. Під час брифінгу у Брюсселі представника Пентагону попросили пояснити політику США щодо ударів по Росії. Він зробив паузу, відкрив підшивку підготовлених записок та перерахував кілька заготовлених тез зі словами "обмежено", "військові цілі", "тільки біля кордону".

"Більше деталей нема", - сказав чиновник, викликавши сміх репортерів.

Пізніше того ж дня на прес-конференції Остін відповів на запитання про політику, висвітлюючи її навколо північного сходу України.

"Можливість вести зустрічний вогонь у цьому ближньому бою в Харківській області - ось у чому полягає (політика США щодо ударів - УНІАН)", - сказав він.

Через кілька днів в інтерв’ю PBS радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що дозвіл на нанесення удару "поширюється на будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову територію".

"Це не географія. Йдеться про здоровий глузд", - сказав він.

За словами Дмитра Кліменкова, заступника міністра оборони з питань закупівель, з точки зору України політика "досить зрозуміла". Він відмовився коментувати, чи має політика бути більш вільною.

Червоні лінії

Коли йдеться про удари на великі відстані, зокрема ATACMS, адміністрація Байдена провела червону лінію. Але для обмеження є причини.

США хочуть, щоб Україна максимально зосередила свою відповідь на вторгнення Росії. Перешкода Україні вести вогонь ще далі в бік Росії змушує країну зосередитися на "ближньому бою".

Є також фактор ескалації: Росія є державою, яка має ядерну зброю, і під час війни кілька разів погрожувала застосувати цю зброю, хоча цього не сталося.

Занепокоєння щодо глибшої чи ширшої війни впливало на політику адміністрації Байдена після повномасштабного вторгнення два роки тому. Але це занепокоєння змінилося, оскільки Пентагон краще розуміє справжню готовність Росії до ескалації.

"Ризик ескалації не такий високий, як, можливо, був на початку війни. З часом ти розумієш трохи більше", - сказав генерал Сі К’ю Браун, старший офіцер армії США.

Україна отримала більш потужну зброю та більше повноважень її використовувати. Лише в березні адміністрація Байдена надіслала Україні ракети великої дальності ATACMS. Країна вже використовує їх, зокрема для ударів по батареях протиповітряної оборони у Криму.

Здатність України завдати удару по російських об'єктах у Криму змусила Москву реструктуризувати свої сили там, перемістивши більшу частину свого військово-морського флоту подалі. Росія, швидше за все, буде змушена рознести свої засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби один від одного.

"Росія постійно веде вогонь спокійно, знаючи, що Україна не буде відкривати вогонь у відповідь", - сказав Зеленський на прес-конференції в Сінгапурі.

"Суверенне рішення"

Але Україна відкрила вогонь у відповідь. Протягом цього року її військові завдавали ударів по нафтопереробних заводах по всій Росії, намагаючись завдати шкоди одному з основних джерел доходу уряду РФ.

Ці удари викликали суперечки у Вашингтоні. Під час слухань у Комітеті Палати представників у справах збройних сил у квітні помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки заявив, що Пентагон не хоче, щоб Україна атакувала цивільну інфраструктуру.

"Поки що удари, які ми бачили по російських джерелах енергії, суттєво не змінили здатність Росії вести війну", – сказала Селеста Валландер.

Але Україна не використовувала американську зброю для цих ударів, що означало. "Це суверенне рішення України", – зазначив Валландер.

Високопоставлений український чиновник сказав, що його країна має два набори далекобійної зброї: безпілотники, які можуть стріляти на 1500 км, і ракети дальністю 700 км. Обмежуючим фактором для цих можливостей є масштаб. Тобто, Україна знає, як їх виготовляти, і могла б збільшити виробництво, але для цього бракує фінансування.

Офіцер українського оборонного відомства Кліменков був більш обережним у коментарях.

"У нас недостатньо можливостей, щоб створити необхідну кількість зброї великої дальності", -сказав він.

Це означає, що поки що Україні потрібно буде продовжувати використовувати зброю інших країн і дотримуватися їхніх правил. Але створення власної далекобійної зброї залишається головним пріоритетом.

"Це нелегко. Це потребує часу", - додав він.

Дозвіл на використання західної зброї по території РФ: останні новини

Вже понад 10 країн-партнерів України надали дозвіл на використання своєї зброї на території Росії. Зокрема, серед них Канада, Німеччина, Фінляндія, Франція, Сполучені штати.

Напередодні голова німецько-українського ситуаційного центру генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдіг заявив, що Україна може збивати літаки загарбників в російському повітряному просторі із систем Patriot.

За словами командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрія Федоренка, Сили оборони вже почали застосовувати західну зброю на території РФ на Харківському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: