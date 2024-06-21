В Угорщині запровадять спеціальний податок, аби сплатити штраф, накладений Євросоюзом на Будапешт.

ЄС оштрафував Угорщину за порушення правил поводження з мігрантами та біженцями. Як пише Bloomberg, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан пообіцяв компенсувати ці збитки за рахунок установ, які допомагали Україні у її боротьбі проти російського агресора.

Під час свого візиту до Берліна в п'ятницю Орбан заявив, що він планує покрити витрати на штраф за рахунок установ, які, на його думку, фінансували війну в Україні. За словами Орбана, його чиновники вже працюють над законодавством, яке перекладе штраф на "спекулянтів", які "наживаються" або дають позики для фінансування війни в Україні, або які отримують вигоду від мігрантів.

Угорський прем’єр не надав додаткових подробиць про те, які саме установи чи особи сплачуватимуть додатковий збір. Але, як зазначає Bloomberg, Орбан справді має історію запровадження спеціальних податків для банків та інших галузей, щоб закрити діри в бюджеті.

Відео дня

Крім того, під час візиту до Німеччини Орбан повторив свої заяви про те, що ЄС і Німеччина зокрема буцімто сіють безлад і допомагають зменшити кількість "білих людей" в Європі, впускаючи мігрантів.

Угорщину оштрафували через мігрантів

Як писав УНІАН, днями Вищий суд ЄС оштрафував Угорщину на 200 мільйонів євро одноразової виплати за систематичні порушення правил надання притулку. Також країну додатково оштрафовано за ігнорування попереднього рішення Європейського суду – на 1 млн євро за кожен день невиконання припису суду від 2020 року.

Зокрема Будапешт звинувачують у жорстокому ставленні до сирійців, які прибувають в Угорщину, шукаючи притулку через війну на батьківщині. Зокрема Угорщина побудувала паркани з колючим дротом на своїх південних кордонах з Сербією і Хорватією, а також декілька транзитних зон для утримання шукачів притулку на кордоні з Сербією. Згодом ці транзитні зони були закриті.

Вас також можуть зацікавити новини: