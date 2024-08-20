Базу для військових ФРН будують у Литві.

Литва почала будівництво військової бази, на якій до кінця 2027 року буде розміщено до 4000 боєздатних німецьких військовослужбовців. Це стане першою постійною дислокацією німецьких військових за кордоном з часів Другої світової війни, пише Reuters.

Німеччина взяла на себе зобов'язання розмістити війська в прикордонній з Росією державі – члені НАТО і Європейського союзу – минулого року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення з розміщенням союзних військ у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи в разі радянського нападу.

За оцінками командувача Збройних сил Литви Раймундаса Вайкснораса, у найближчі три роки країна витратить понад 1 мільярд євро на розвиток бази. Це є одним із найбільших будівельних проєктів у її історії – для країни з населенням 2,9 мільйона осіб та економікою, що становить десяту частину від німецької, це "величезна інвестиція", зазначив Вайкснорас у кулуарах під час церемонії запуску.

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"Бригада працюватиме як засіб заспокоєння нашого населення і стримування, щоб відтіснити росіян", – додав він.

На базі в Руднинкаї, розташованій недалеко від столиці Литви – Вільнюса і всього за 20 км від союзниці Росії Білорусі, розмістяться до 4 000 військовослужбовців, сховища для танків та іншої техніки, а також стрільбища всіх розмірів. Ще близько тисячі німецьких військових і цивільних підрядників буде розміщено на інших об'єктах у Литві.

Однак контракти на будівництво укладені тільки на п'яту частину будівель комплексу в Руднинкаї. Це викликає побоювання, що він не буде готовий вчасно. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив журналістам, що його відомство укладе контракти на інші роботи до кінця цього року, коли закінчиться термін повноважень його уряду.

"Уряд Німеччини запросив у парламенту 2,93 мільярда євро на замовлення 105 танків Leopard 2 A8, частково для оснащення литовської бази, згідно з конфіденційним проєктом бюджету, з яким Reuters ознайомилося в червні. Однак бюджетні чвари всередині роздробленої коаліції Німеччини ставлять під загрозу обіцянку Берліна модернізувати свої збройні сили", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Литва збільшила свої витрати на оборону до 3% валового внутрішнього продукту (ВВП) цього року. Уряд країни також підвищив податки, щоб підтримати оборонні потреби протягом наступних кількох років.

"Якщо ми не будемо в безпеці, то не буде безпеки і для них (Німеччини)", – підкреслила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шімоніте.

Країни-сусіди РФ зміцнюють кордон і посилюють контроль

З 8 серпня Естонія вирішила запровадити посилений митний контроль на кордоні з Росією. Нововведення стосуються всіх прикордонних пунктів пропуску на російсько-естонському кордоні – у Нарві, Лухамаа і Койдула.

Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви.

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