Польща і країни Балтії всерйоз стурбовані небезпекою, яку несе Кремль і Мінськ.

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз збудувати лінію оборони вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви. Про це повідомляє Reuters.

У листі до голови ЄС лідери чотирьох країн, що межують із Росією та Білоруссю, заявили, що проєкт покликаний захистити блок із 27 країн із населенням 450 мільйонів осіб.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС із Росією та Білоруссю дасть змогу розв'язати гостру й нагальну потребу захистити ЄС від військових і гібридних загроз", ідеться в листі.

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Гібридні загрози, як повідомляється, являють собою поєднання військових і невійськових, а також дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і витіснення мігрантів через кордони.

Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої лінії оборони вздовж 700-кілометрового кордону ЄС із Росією та Білоруссю приблизно у 2,5 мільярда євро (2,67 мільярда доларів США).

За даними агентства, європейські інвестиції в оборону стануть однією з головних тем обговорення лідерів ЄС на саміті, оскільки російсько-українська війна триває вже третій рік, а Москва активізує гібридні операції проти Заходу.

"Необхідно вжити надзвичайних заходів, оскільки зовнішній кордон ЄС має бути захищений військовими і цивільними засобами", - йдеться в листі чотирьох країн.

ЄС захищається від Росії

Нагадаємо, раніше Греція і Польща закликали створити систему протиповітряної оборони ЄС за зразком ізраїльського "Залізного купола".

В Естонії тим часом заявили, що продовжать будівництво лінії оборони на кордоні з Росією незважаючи на запевнення Путіна в тому, що він не збирається нападати на Польщу або країни Балтії.

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