В естонському уряді заявили, що хочуть унеможливити потрапляння до Росії підсанкційних товарів.

З 8 серпня Естонія вирішила запровадити посилений митний контроль на кордоні з Росією. Нововведення стосуються всіх прикордонних пунктів пропуску на російсько-естонському кордоні – у Нарві, Лухамаа та Койдула, повідомляє національна телерадіомовна компанія Естонії ERR.

В уряді Естонії підкреслили, що посилений митний контроль призваний унеможливити потрапляння до Росії підсанкційних товарів: "Часто місцем призначення у декларації вказують треті країни, але ми цьому не віримо. І практика показує, що на шляху до пункту призначення – який здебільшого знаходиться в країнах Азії – цей товар зупиняється на півдорозі, десь серед російських просторів. Серед таких товарів є багато підозрілих речей, наприклад, предмети військового чи змішаного призначення, та готівка", – заявив міністр фінансів країни Юрген Ліги.

За його словами, посилений контроль означає, що кожен при виїзді до Росії так чи інакше стикатиметься з представниками естонської держави.

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"Якщо говорити про пасажирів, то насамперед це виражатиметься у візуальному контролі та опитуванні. При виникненні підозр або вибірково здійснюватиметься додатковий огляд особистих речей аж до огляду за допомогою рентгена", – пояснив представник уряду.

Він зазначив, що транспорт будуть оглядати так само. При необхідності огляд може бути ґрунтовнішим, аж до залучення рентгена. Що стосується товарів, то в першу чергу перевірятимуться документи. При необхідності також здійснюватиметься додатковий огляд. У деяких випадках може йтися про розвантаження товару.

Санкції проти РФ

Польща назвала умову, за якої відкриє КПП на кордоні з Білоруссю. Варшава ставить відкриття прикордонних переходів з Білоруссю у залежність від звільнення журналіста Анджея Почобута, якого було затримано у 2021 році й відправлено на 8 років у в'язницю.

Оператори електромереж Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про відокремлення від спільної з Росією та Білоруссю електромережі БРЕЛЛ у лютому 2025 року. Наразі ці три балтійські країни все ще покладаються на російських операторів для контролю частот і балансування мережі.

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