В Міноборони Литви назвали рейд ЗСУ в Курську область 'явним приниженням Путіна'

Очільник відомства заявив, що українці вирішили "зіграти цікаво".

Операція українських сил у Курській області є приниженням російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюна, передає LRT.

"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз українці зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", – зазначив Кащюнас.

Найголовнішим результатом операції в Курській області стало підняття бойового духу українців на тлі розмов про можливі "мирні переговори" з Москвою, зауважив литовський міністр.

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"Українці вирішили зіграти цікаво, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це дуже сильно збільшує їхню переговорну силу", – додав він.

Операція в Курську - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 та 14 серпня ЗСУ просунулися у Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів. Водночас росіяни риють окопи та бояться, що ЗСУ розширять прорив.

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ефективність рішення ЗСУ зайти в Курську область очевидна. За його словами, глобальний сенс цієї операції – "показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором".

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