На місце служби солдат прибув трохи більше, ніж тиждень тому.

Біля кордону з Білоруссю загинув польський військовослужбовець.

Про це повідомили речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін і командування 17-ї танкової механізованої бригади Збройних сил Польщі, пише "Українська правда".

За попередньою інформацією, чоловік помер 13 листопада під час виконання службових обов'язків внаслідок пострілу зі службової зброї. Однак військовий був резервістом і не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні.

"На місце служби солдат прибув трохи більше, ніж тиждень тому. З моменту відрядження він не контактував з мігрантами", - кажуть у польських ЗС.

Там також зазначають, що до інциденту "треті особи" не причетні.

Міграційна криза на кордоні Білорусі

Як повідомляв УНІАН, на польсько-білоруському кордоні спостерігається напружена ситуація через міграційну кризу.

Читайте також"З якого переляку?": Данілов жорстко відповів німцям щодо прийому біженців Україною (відео)На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебували під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів. Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

10 листопада РНБО України ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

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Автор: Катерина Комолова