Це буде споруда довжиною 180 кілометрів, висотою 5,5 метрів.

Польща до середини 2022 року планує побудувати на кордоні з Білоруссю стіну.

Про це глава польського МВС Маріуш Камінський заявив в ефірі радіостанції RMF FM.

"Вже є дуже конкретний план будівництва. До кінця першого півріччя наступного року. Протяжність - 180 кілометрів, висота - 5,5 метрів, дуже професійне інженерне загородження", - повідомив він.

Також міністр визнав, що влада розглядає питання про закриття транзитного залізничного маршруту через польсько-білоруський кордон.

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Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Також охорону своїх кордонів посилили прибалтійські країни. Зокрема, в Литві почалося будівництво 508-кілометрової стіни на кордоні з Білоруссю.

Мігранти регулярно прориваються через польський кордон.

Уряд у Варшаві та ЄС звинувачують білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Україна посилила охорону свого кордону з Білоруссю.

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Автор: Дмитро Шварц