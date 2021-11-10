Сьогодні було ухвалено рішення про посилення присутності Держприкордонслужби, сил Нацгвардії та Нацполіції на українсько-білоруському кордоні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Україна посилює охорону кордону та готується до сценаріїв, які відбуваються на польсько-білоруському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами засідання Радбезу.

"Ми готуємося до сценаріїв, подібних до тих, які відбуваються сьогодні на польсько-білоруському кордоні", - зазначив він.

Монастирський розповів, що сьогодні було ухвалено рішення про посилення присутності Держприкордонслужби на українсько-білоруському кордоні.

Читайте такожРНБО затвердила санкції проти трьох літаків, які літали в Крим – ДаніловКрім того, на кордоні були визначені найбільш вірогідні ділянки для масового скупчення мігрантів.

"Також будуть здійснені посилення охорони державного кордону силами Нацгвардії та Нацполіції... Найближчим часом, підрозділи тероборони також будуть залучені в прикордонних областях..., щоб бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв у разі потрапляння незаконних мігрантів з африканських країн, які перебувають на території Білорусі і штучно пересуваються сьогодні до польського кордону, але ми не виключаємо, що такий сценарій можливий і щодо українського кордону", - пояснив міністр.

Він наголосив, що відповідь ​українських правоохоронців у разі такої ситуації буде чіткою та в межах закону, який регламентує захист держкордону.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща й Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Автор: Антоніна Доломанжи