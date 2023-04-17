Раніше європейці розраховували, що від Росії їх захистять американці.

Через російське вторгнення в Україну НАТО повністю змінює концепцію свого реагування на потенційну агресію Росії проти членів Альянсу. Реакція має стати більш жорсткою і швидкою. Про це пише The New York Times.

Відзначається, що раніше оборонна концепція учасників НАТО передбачала, що в разі вторгнення росіян держави-члени будуть сидіти в тотальній обороні чекаючи, коли на підмогу прибудуть основні сили США, що базуються по інший бік Атлантики.

Однак після звірств Росії в окупованих нею районах України, від Бучі та Ірпеня до Маріуполя та Херсона, прикордонні держави, такі як Польща та країни Балтії, більше не хочуть ризикувати періодом російської окупації. Вони відзначають, що в перші дні українського вторгнення російські війська захопили землі більше, ніж деякі прибалтійські країни.

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Тому нова концепція оборони передбачає, що вздовж кордону з Росією має знаходитися більше військ. Крім того, країни НАТО мають намір більш детально опрацювати конкретний порядок дій у разі нападу ззовні.

"Путін вже давно скаржиться на оточення і вторгнення НАТО. Але його вторгнення в Україну спровокувало альянс на те, щоб позбутися від решти заборон щодо збільшення чисельності західних військ уздовж усього кордону НАТО з Росією", – констатує видання.

Нова концепція передбачає не просто збільшення кількості військ НАТО біля кордонів РФ, а й навмисну їх демонстрацію – як чинника стримування.

Новий підхід пояснила Камілла Гранд - донедавна помічник генерального секретаря НАТО, а тепер представник Європейської ради із закордонних справ. За її словами, раніше альянс вважав фактором стримування для агресора обіцянку, що НАТО неодмінно звільнить всі території, які агресор встиг захопити. Тепер же стримувати Росію має обіцянка обороняти "кожен дюйм території НАТО" з першого дня вторгнення.

"Недобре перебувати під російським контролем протягом декількох місяців, поки не прибуде кавалерія", – підкреслила вона.

Зазначається, що тепер альянс буде більш жорстко вимагати від країн-членів виконання їхніх зобов'язань щодо спільної оборони – за кількістю, типом і станом Збройних сил, готових до застосування.

Реакція НАТО на агресію РФ

Раніше польська влада заявила, що повністю змінює стратегію оборони держави на випадок повномасштабного російського вторгнення. Якщо раніше планувалося зайняти оборону по рубежах річок, віддавши без бою прикордонні регіони, то тепер поляки будуть битися навіть за прикордонні селища. Таке рішення прийнято через звірства в Бучі.

Також після російського вторгнення в Україну НАТО повністю переглянуло формат відносин з Росією. Якщо раніше, навіть після 2014 року, Москву формально вважали "стратегічним партнером", то тепер її офіційно розглядають як "стратегічну загрозу".

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