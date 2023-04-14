Президент зазначив, що наразі розробляються відповідні кроки, щоб застарілі ілюзії, не забирали час в України та партнерів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що законне місце України – в НАТО. Він провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції, щодо неминучості поєднання потенціалів України та Альянсу.

"Змістовна нарада: голова Верховної Ради, урядовці – профільна віце-премʼєр-міністр і міністр закордонних справ, – зовнішньополітичний блок Офісу, керівник Офісу. Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів", - наголосив президент Укаїни під час традиційного щоденного звернення.

Зеленський додав, що наразі розробляються "відповідні кроки".

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Шлях України в НАТО - що відомо

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Того ж дня генсек Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці захисту України від РФ.

4 квітня 2023 року генсек НАТО назвав етапи, які сприятимуть набуттю членства України в Альянсі, зазначивши, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи. Йдеться про антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

6 квітня сейм Литви схвалив резолюцію, у якій йдеться про необхідність запросити Україну стати членом НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі.

10 квітня Верховна Рада звернулася до НАТО із закликом здійснити кроки з прийняття України до Альянсу як повноправного члена. Членів НАТО закликають уповноважити уряди своїх держав на вжиття всіх заходів для скликання у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю президента Володимира Зеленського.

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