Молодий батько, що лікувався у психіатра, напав з ножем на дружину і сина, які переїхали до нього в травні.

У Польщі сталася бійня в українській родині, в результаті якої загинув семирічний хлопчик.

Про трагедію повідомило Radio ZET.

Інцидент стався вранці 5 жовтня в місті Тарнов в Малопольському воєводстві, де 28-річний чоловік напав з ножем на своїх дружину і сина.

За словами його дружини, зловмисник "обійняв її і дитину, потім дістав ніж і напав". Після цього він спробував втекти, вистрибнувши з вікна другого поверху, але був затриманий.

Прибулі медики не зуміли допомогти пораненій дитині - хлопчик помер на місці. Його мати і батько знаходяться в лікарні.

Читайте такожУ Польщі горе-мати задушила трьох своїх дітей віком від 8 місяців до 4 роківМотиви такого моторошного злочину залишаються неясними, але журналістам жінка розповіла, що її чоловік проходив психіатричне лікування.

Крім того, чоловік вже кілька років легально працює в Польщі, а травні 2021 року забрав до себе дружину і сина з України.

Триває слідство. Після дозволу медиків зловмисника допитають.

Раніше УНІАН повідомляв, що цього літа в озері Шперек на заході Польщі потонув дворічний українець - поки його батьки спали, малюк підійшов до водойми і впав з пристані.

А в Бидгощі дорослий поляк напав на двох українських дітей через самокат і зламав одному з них ніс.

Автор: Станіслав Кожемякін