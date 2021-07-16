На заході Польщі в озері Шперек потонув дворічний українець, поки його батьки спали.
Про це повідомляє Fakt.
Інцидент стався у Великопольському воєводстві 15 липня. 2,5-річний Владислав разом з батьками перебував у розважальному центрі "Лідо". Двері котеджу не закривали на ніч, тому хлопчик безперешкодно зміг вийти на вулицю. Він пішов до озера і впав з пристані у водойму. Коли саме це сталося - невідомо.
Тіло хлопчика у воді помітили місцеві жителі, які і викликали рятувальні служби. Медики намагалися реанімувати дитину, але врятувати її, на жаль, не вдалося.
Батьки дитини, пара з України, підійшли до озера вже після прибуття рятувальників. Відомо, що у загиблого хлопчика є 12-річна сестра. Біля озера вони відпочивали з іншою сім'єю, напередодні ввечері вживали алкоголь, лягли спати близько 5:00.
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Польська прокуратура звинуватила батьків загиблого в доведенні дитини до небезпеки і ненавмисному доведенні до смерті – адже вони залишили двері будинку відкритими. Українці свою провину визнали.
Їм загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.
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