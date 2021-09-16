Дісталося й іншому 8-річному українцю.

Дорослому полякові загрожує в'язниця за напад на двох українських дітей, одному з яких він зламав ніс.

Про це повідомляє Onet.

Інцидент стався в Бидгощі минулого тижня і, як стверджують в поліції, не має національного підґрунтя.

Співробітник польської пожежної служби побив українців 8 і 10 років, звинувативши їх у крадіжці самоката його сина, з яким ті дружили.

Мовляв, діти взяли самокат покататися і не повернули в зазначений термін. Тоді батько їхнього друга зустрів їх на вулиці, посадив у свою машину, побив і відвіз на іншу вулицю, де їм вдалося втекти.

Читайте такожУ Польщі потонув дворічний українець, поки його батьки спали після алковечірки-ЗМІДіти поскаржилися батькам, які звернулися до поліції. Пожежника затримали, зараз його тимчасово відсторонено від виконання обов'язків.

Щодо чоловіка вже порушили кримінальну справу за незаконне позбавлення волі дітей, нанесення тілесних ушкоджень 10-річному хлопчикові і порушення недоторканності 8-річного. За такими звинуваченнями йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого місяця Україну сколихнула загибель у Польщі 25-річного Дмитра Никифоренка - чоловік помер у поліцейській дільниці у Кракові після застосування до нього неадекватної сили з боку правоохоронців.

Автор: Станіслав Кожемякін