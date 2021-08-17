У нього залишилася вагітна наречена.

У Польщі трагічно помер 23-річний українець. Він отримав важкі опіки під час пожежі у своїй квартирі.

Про це пише Обозреватель.

Ігор Турецький вже кілька років працював у Катовіце. У його квартирі почалася пожежа, яку він намагався загасити, але безрезультатно. Хлопець помер у лікарні.

Друзі повідомили, що агентство з працевлаштування та його роботодавець закрили всі фінансові питання щодо перевезення тіла на Львівщину.

Читайте такожНевідомі знищили найновіший малюнок Бенксі (фото)Його колеги і знайомі тепло відгукуються про хлопця. Кажуть, що він ніколи не відмовляв у допомозі.

Відомо, що українець збирався одружитися зі своєю землячкою, яка також живе в Польщі.

"Ти будеш нашим ангелом, будеш оберігати нас зверху. Такої світлої і доброї людини я не зустрічала ніколи. Мій Ігорю, спасибі, що ти залишив частинку себе для нас. Я цю частинку грітиму і зберігатиму під серцем", – написала його дівчина Діана в Instagram.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська