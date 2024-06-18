Це пов'язано із введенням надзвичайного стану в країні.

Уряд Угорщини видав указ, за яким українці зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в країні триває надзвичайний стан та впродовж півроку після його закінчення. Про це йдеться в указі угорського уряду.

Такий указ визначає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час надзвичайного стану, який запроваджений в Угорщині. Тому під час оформлення посвідки на проживання закордонний паспорт українця, який втратив дійсність, вважається актуальним. Водночас така норма не поширена на процедури отримання громадянства Угорщини.

Відомо, що вперше надзвичайний стан в Угорщині було оголошено 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, він діяв до червня 2022 року.

Відео дня

Проте вже у травні 2022 року уряд країни знову запровадив режим надзвичайного стану через повномасштабне вторгнення РФ в Україні і регулярно його продовжував, востаннє таке рішення було прийнято у квітні 2024 року.

Українські біженці у Європі - останні новини

Як писав УНІАН, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що країна не планує скорочувати розміри виплат для українських біженців. Відомо, що раніше представники ХДС і Вільної демократичної партії в Бундестазі закликали скасувати виплату цивільної допомоги щонайменше українським чоловікам призовного віку.

Також повідомлялось, що Польща зменшує підтримку для біженців.

"Йдеться про те, що кожна особа, яка приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення, за програмою PESEL отримала документ для того, щоб залишитися в Польщі. Вони раніше мали 30 днів для того, щоб подати дані, отримати документ, а зараз українець, який приїжджає до Польщі, має негайно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати цей документ", - зазначив директор Представництва ZPP (Спілка підприємців та роботодавців Польщі) в Україні Назарій Волянський.

Вас також можуть зацікавити новини: