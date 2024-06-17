Зараз у Німеччині проживає понад мільйон українців, які втекли від війни.

Німеччина не планує скорочувати розміри грошової допомоги українським біженцям. Про це журналістам заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт, пише DW.

Зазначається, що раніше глави кількох федеральних земель Німеччини, які представляють опозиційний блок ХДС/ХСС, а також представники ХДС і Вільної демократичної партії в Бундестазі закликали скасувати виплату цивільної допомоги щонайменше українським чоловікам призовного віку.

У Міністерстві торгівлі ФРН теж виступили з ініціативою перевести 1,17 млн українських біженців з більш щедрих цивільних виплат (Bürgergeld) на менш щедру допомогу для шукачів притулку в Німеччині.

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Однак, як заявив Штеффен Гебештрайт, в уряду немає планів скорочувати виплати українцям, які втекли до Німеччини від російської агресивної війни.

Представник МВС Німеччини Максиміліан Калль (Maximilian Kall) нагадав, що країни ЄС тільки 13 червня продовжили захисний статус для українців ще на один рік - до березня 2026 року.

"Біженці з України, яка зазнала нападу Росії, не повинні клопотати про надання їм притулку у ФРН. Вони відразу ж отримують права на цивільну допомогу та працевлаштування", - пише DW.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, Польща змінила правила легалізації для українських біженців. Якщо раніше для отримання легального статусу проживання в країні українцям давали 30 днів, то тепер біженці повинні звертатися за реєстрацією негайно після прибуття.

Також ми розповідали, що близько третини українських біженців планують повернутися в Україну після закінчення війни і майже стільки ж - уже не планують.

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