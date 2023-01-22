Напад стався посеред дня в багатолюдному берлінському метрополітені.

У Берліні троє російськомовних чоловіків напали на двох біженок з України. Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

Інцидент стався в центральному районі німецької столиці в суботу вдень. Згідно зі свідченнями потерпілих і свідків, в берлінському метро двох громадянок України 24 і 25 років почали ображати троє чоловіків, які розмовляли російською мовою.

Коли дівчата вийшли з вагона на станції Александерплац, один з чоловіків схопив молодшу українку за волосся і вдарив по голові. У конфлікт втрутилися інші пасажири, після чого нападники поспішили втекти.

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Після інциденту постраждала дівчина поскаржилася на головний біль, але від допомоги медиків відмовилася. Зараз цей випадок розслідує німецька поліція.

Українські біженці на Заході - останні новини

Влада Фінляндії заявила, що біженці з України все частіше стають жертвами трудової експлуатації. Українці погано знають місцеві закони, чим зловживають деякі роботодавці.

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Австрійський чиновник відправив до Москви двох неповнолітніх біженців з України. Це рішення не було погоджено ані з Україною, ані навіть з профільними відомствами самої Австрії.

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