В рамках програми прості американці можуть добровільно допомагати біженцям у всьому: від фінансів до пошуку житла.

Прості американці незабаром зможуть безпосередньо спонсорувати біженців, що в'їжджають в США, в рамках нової політики, яку оголосив Державний департамент.

Як повідомляє видання Politico, в рамках нової програми під назвою "Корпус вітання" приватні особи можуть добровільно допомагати біженцям у всьому: від фінансів до пошуку житла.

"Корпус вітання буде спиратися на щедрість духу американців, створивши довгострокову програму для американців в громадах по всій країні, щоб в приватному порядку спонсорувати біженців з усього світу", - йдеться в заяві Державного департаменту.

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Державний департамент заявив, що програма буде розгорнута в два етапи, з метою забезпечити допомогу 10 тисяч громадян США 5 тисячам біженців протягом першого року. На першому етапі волонтери працюватимуть з біженцями, вже затвердженими в рамках програми прийому біженців в США. На другому етапі, який, за даними Державного департаменту, почнеться в середині 2023 року, спонсори зможуть знаходити біженців і направляти їх в програму прийому.

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