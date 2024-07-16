Світла немає у кількох областях РФ, а також у тимчасово окупованому Криму.

Сьогодні одразу в кількох областях РФ, а також у тимчасово окупованому Криму сотні тисяч користувачів залишилися без світла. В деяких регіонах чули вибухи.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, на Гусиноозерській ГРЕС у Бурятії відключилися два з трьох енергоблоків, що призвело до відключення світла у 115 тисяч користувачів. Місцеві жителі розповіли, що перед відключенням електрики на ГРЕС пролунав потужний вибух, а з території підприємства валив дим.

Незадовго з'явилася інформація, що на Ростовській АЕС автоматична система захисту відключила один з енергоблоків. Влада країни-терориста заявила, що причина - неполадки на турбогенераторі.

"Радіаційний фон залишається в нормі, повідомив "Росатом". Через збій на півдні Росії введено обмеження енергоспоживання на 1,5 ГВт", - повідомляють місцеві пабліки.

Окрім того, без світла залишились жителі у тимчасово окупованому Севастополі. В місті ввели графіки відключення електроенергії "через перевантаження електромережі".

Згодом "Севастопольенерго" заявив, що "до зниження навантажень" відключенню енергії підлягають також Ялта, Алушта, Феодосія, Керч, Судак та інші населені пункти окупованого Криму.

Через те, що внаслідок відсутності світла в Севастополі не працюють світлофори і в центрі тролейбуси та інші встали в затор.

На відсутність світла також бідкаються у Краснодарі. Там відключилися понад 100 електропідстанцій, через це не працює близько 150 світлофорів. Низка вулиць залишилася без електрики.

"Проблеми з електропостачанням на Півдні Росії почалися через спрацьовування захисного механізму на Ростовській АЕС, унаслідок чого відключився один з енергоблоків станції. У пресслужбі Ростовської АЕС повідомили, що система захисту спрацювала штатно", - пишуть Telegram-канали.

Також пропагандистські ЗМІ заявили, що відключення світла в Криму пов'язані з "аномальною спекою".

Удари по Росії - що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, ЗМІ назвали кількість об'єктів РФ, які атакувала Україна. Відомо, що ворог втратив не лише дороговартісну зброю, а й стикнувся з ударами по військових складах та полігонах

Також УНІАН повідомляв, що 15 липня дрони атакували мис Фіолент у Севастополі. Місцеві жителі чули щонайменше 8 вибухів.

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