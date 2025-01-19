Сьогодні був його останній робочий день у Білому домі.

У неділю, 19 січня, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів прощальну телефонну розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

У мікроблозі X український дипломат повідомив, що подякував американському держсекретарю за вирішальну роль у переломний момент історії. За його словами, це допомогло забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації:

"Ми цінуємо наше стратегічне партнерство і розраховуємо на подальшу підтримку з боку нової адміністрації США".

У Держдепі повідомили, що Блінкен подякував очільнику МЗС України за особисте партнерство у зміцненні двосторонніх відносин між країнами. Вони обговорили нещодавні санкції, які мають позбавити Росію ресурсів для війни, та продовження роботи над створенням умов для безпечної, мирної та процвітаючої України.

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Адміністрація Байдена залишає Білий дім

Як відомо, вже завтра у Вашингтоні відбудеться інавгурація обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він складе присягу разом з Джей Ді Венсом, якого він обрав віце-президентом.

Захід заплановано на 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом). Як повідомили ЗМІ, Трамп вже прибув до Вашингтона разом з дружиною, донькою та зятем.

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